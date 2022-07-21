Олег Имамеев предложил подрядчикам наладить взаимодействие

В областной столице продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для оценки и контроля хода работ мэр Благовещенска объехал участки и посовещался с подрядчиками.

В первую очередь мэр оценил ход работ на центральной улице города.

— Достаточно высокими темпами идет подрядчик на улице Ленина. Ее приводим в порядок уже третий год. Участок от Театральной до Кузнечной одели в 2 слоя асфальтобетона, он уже доступен для автомобилистов. Параллельно ведутся работы по обустройству газонов и тротуаров. От Кузнечной до Шимановского меняют сети. На участке между Святителя Иннокентия и Шевченко на этой неделе начнут укладывать верхний слой покрытия, – отметил мэр.

Фото в материале: пресс-служба администрации Благовещенска

На ремонтируемом участке Игнатьевского шоссе между улицами Дорожников и Кантемирова уже положили нижний слой асфальта. На участке между Василенко и Студенческой начинается укладка второго слоя дорожного полотна. На Кантемирова проведена замена водопровода. Для предотвращения просадки асфальта старую трубу и коллектор предстоит заполнить бетоном.

Фото в материале: пресс-служба администрации Благовещенска

На улице Мухина вовсю идёт оборудование ливневой канализации. Одновременно с этим укладывается тротуарная плитка. После завершения этих работ начнётся установка бордюров и подготовка основания под асфальт.

На Горького подрядчик уже закончил укладку труб от Театральной в сторону Пушкина. Почти полностью выполнена замена ливневой канализации от Театральной до Чайковского. В два слоя заасфальтирован перекрёсток Горького-Чайковского.

Особое внимание мэр уделил синхронности работы подрядных организаций. На некоторых объектах разные подрядчики выполняют до пяти разных видов работ, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

— Напомню, магистрали ремонтируем комплексно. Не только приводим к нормативному состоянию проезжую часть. Обновляем коммунальную инфраструктуру, тротуары, зеленые зоны, в рамках концессионного соглашения модернизируем освещение. На всех отремонтированных в рамках нацпроекта участках установим современные остановочные павильоны в едином стиле с электронными табло, – напомнил Олег Имамеев.

Фото в материале: пресс-служба администрации Благовещенска