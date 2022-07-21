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Оксана Самойлова сообщила о переезде в новый четырёхэтажный особняк

Самойлова устроила экскурсию по огромному дому

Оксана Самойлова сообщила о переезде в новый четырёхэтажный особняк
Фото: muz-tv.ru

Оксана Самойлова сообщила о переезде в новый огромный дом. Она провела экскурсию по особняку, показав просторные комнаты, выполненные в светлых тонах. Жена Джигана призналась, что они два года искали свой дом мечты, сообщает «СтарХит».

Оксана рассказала в соцсетях, что они с Джиганом задумались о переезде ещё два года назад, сразу после рождения сына Давида. По её словам, она очень любит свой старый дом, но считает, что их семья из него уже выросла.

Самойлова призналась, что за два года они пересмотрели все возможные варианты, но их дом мечты совершенно неожиданно «свалился им на голову буквально в один день».

Звёздные супруги хотели, чтобы у детей были отдельные комнаты с ванной и туалетом, а у взрослых – просторная спальня с панорамными окнами. И вот заветное желание пары осуществилось.

Несколько дней назад семья перебралась в шикарный четырёхэтажный особняк. В своём блоге Оксана показала интерьер нового дома.

Стены, потолки и пол особняка выполнены в белом цвете. Теперь у четверых детей пары появились собственные детские, где много места для творчества и развлечений.

Самойлова похвасталась, что в их особняке есть лифт на 13 человек. На первом этаже дома расположены бассейн, джакузи, лежаки и камин. Теперь звёздное семейство может принимать водные процедуры круглый год. Оксана называет огромный дом «отелем» и признаётся, что они на такое даже не рассчитывали.

Как пишет «Газета.ru», риелтор Юрий Паршиков в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» оценил стоимость нового особняка Джигана и Оксаны Самойловой примерно в 170 млн рублей.

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#недвижимость #соцсети #шоу-бизнес

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