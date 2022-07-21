Амурская область вошла в топ регионов с высокими зарплатами

Амурская область вошла в топ-15 регионов России по зарплатам, которые предлагают соискателям, сообщает сайт онлайн-рекрутинга hh.ru. В первом полугодии 2022 года в Приамурье в 14 % опубликованных вакансий фигурировал доход не менее 150 тысяч рублей.

В рейтинг вошли девять регионов Дальнего Востока.

Самая большая доля «суперзарплат» приходится на Мурманскую область – здесь опубликовали около 25 % таких вакансий, на втором месте Республика Саха (Якутия) – около 22 % вакансий, а на третьем – Чукотский автономный округ, здесь таких вакансий 20 % от общего числа. Также в первую пятёрку вошли Москва (около 18 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17 %).

Реже всего работодатели предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в Республике Северная Осетия (3 % таких вакансий от общего числа), а также в Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2 %).

Чаще всего «суперзарплаты» предлагают в сферах консалтинга – 39 % от всех вакансий, «Высший менеджмент» – 33 %, «Добыча сырья» – 28 %, «Информационные технологии, интернет, телеком» – 22 % и «Строительство, недвижимость» – 13 %.

Меньше всего предложений о работе с зарплатой от 150 тысяч рублей в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» – по 2 % от всех вакансий, а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» – по 1 %.