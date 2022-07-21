Филипп Киркоров заявил, что стоит на одной ступени с Майклом Джексоном

Гардероб Киркорова считается одним из лучших в России. Конкурировать с ним не может даже другая модница Яна Рудковская.

Филипп признался, что из-за ярких нарядов в социальных сетях его часто называют клоуном. Люди считают, что таким образом оскорбляют артиста, но такие сообщения его только окрыляют. Киркоров рассказал, что всё свое детство провёл за кулисами цирка, поскольку его бабушка была цирковой артисткой. Поэтому певец даже гордится таким прозвищем.

По словам Киркорова, в своё время ему очень нравился яркий стиль Элвиса Пресли, поэтому он подражал ему. Но однажды бабушка показала ему фотографию Майкла Джексона и сказала, что они похожи. Сейчас Филипп считает, что они с певцом похожи не только внешне, но и талантом стоят на одной ступени.

Артист признаётся, что шопинг приносит ему большое удовольствие. Киркоров покупает коллекции знаменитых домов моды прямо с подиума, и никогда не жалеет на это денег. Певец считает свои наряды хорошим вложением средств. Он уверен, что его дети в будущем смогут жить на деньги от продажи его одежды.