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21июля
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сегодня, 14:01 0

В Хэйхэ затопило ботанический остров

Сообщается, что его проектировали с учетом возможных подтоплений

В Хэйхэ затопило ботанический остров
Фото: Скриншот видео телеграм-канала «КИТАЙ ХЭЙХЭ»

В телеграм-канале «КИТАЙ ХЭЙХЭ» опубликовали видео, снятое с квадрокоптера. На нем виден весь масштаб подтопления.

Уточняется, что ботанический остров топит каждый год. Специалисты, занимавшиеся возведением сада, учли это и построили инфраструктуру так, чтобы порядок после паводка можно было навести быстро.

Ранее Амур.инфо сообщало, что гребень паводка на Амуре прошёл мимо Хэйхэ и Благовещенска.

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#большая вода #Китай

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