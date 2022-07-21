В Хэйхэ затопило ботанический остров

Уточняется, что ботанический остров топит каждый год. Специалисты, занимавшиеся возведением сада, учли это и построили инфраструктуру так, чтобы порядок после паводка можно было навести быстро.

Ранее Амур.инфо сообщало, что гребень паводка на Амуре прошёл мимо Хэйхэ и Благовещенска.