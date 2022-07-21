В Хэйхэ затопило ботанический остров
Сообщается, что его проектировали с учетом возможных подтоплений
В телеграм-канале «КИТАЙ ХЭЙХЭ» опубликовали видео, снятое с квадрокоптера. На нем виден весь масштаб подтопления.
Уточняется, что ботанический остров топит каждый год. Специалисты, занимавшиеся возведением сада, учли это и построили инфраструктуру так, чтобы порядок после паводка можно было навести быстро.
Ранее Амур.инфо сообщало, что гребень паводка на Амуре прошёл мимо Хэйхэ и Благовещенска.
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