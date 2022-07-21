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сегодня, 12:31 5

Аварийное отключение света произошло в центре Благовещенска

Бригады Амурских электросетей направлены к месту происшествия

Аварийное отключение света произошло в центре Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 13:41

Сегодня около 11:30 в центре Благовещенска произошло аварийное отключение света. Предварительная причина – обрыв провода высоковольтной линии. Для устранения причин на место отправлены ремонтные бригады.

Читатели сообщают об отсутствии света в домах на пересечении Ленина с Шевченко, Шимановского, Пионерской, а также на пересечении Амурская – Политехническая. Также без электроэнергии остались здания государственного архива Амурской области, областной библиотеки, правительства области, других госучреждений.

В связи с отключением светофоров возможно осложнение транспортной обстановки в центральной части областной столицы. Водителям необходимо соблюдать особую осторожность при проезде перекрёстков.

Стало известно, что ремонтная бригада обнаружила место аварии. Информация об обрыве провода не подтвердилась – в связи с высокой нагрузкой и жаркой погодой нарушился контакт высоковольтного соединения. На объекте организованы аварийно-восстановительные работы, электропотребителей подключают по резервной схеме питания, сообщает пресс-служба «Амурских электросетей».

Новость обновлена

Электроснабжение восстановлено в 13:24.

Фото в публикации: Амур.инфо

Просмотров всего: 1980

#городская власть #происшествия #транспорт #энергетика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    спасибо наладили не за 4 дня

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    До здравствует повышение цен за эл. энергию!!!

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    что-то мало нытиков

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "В связи с отключением светофоров возможно осложнение транспортной обстановки в центральной части областной столицы. Водителям необходимо соблюдать особую осторожность при проезде перекрёстков."

    А выставлять регулировщиков не пробовали?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Расходимся... мэр уже поблагодарил

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