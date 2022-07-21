Аварийное отключение света произошло в центре Благовещенска

Обновлено: 13:41



Сегодня около 11:30 в центре Благовещенска произошло аварийное отключение света. Предварительная причина – обрыв провода высоковольтной линии. Для устранения причин на место отправлены ремонтные бригады.

Читатели сообщают об отсутствии света в домах на пересечении Ленина с Шевченко, Шимановского, Пионерской, а также на пересечении Амурская – Политехническая. Также без электроэнергии остались здания государственного архива Амурской области, областной библиотеки, правительства области, других госучреждений.

В связи с отключением светофоров возможно осложнение транспортной обстановки в центральной части областной столицы. Водителям необходимо соблюдать особую осторожность при проезде перекрёстков.

Стало известно, что ремонтная бригада обнаружила место аварии. Информация об обрыве провода не подтвердилась – в связи с высокой нагрузкой и жаркой погодой нарушился контакт высоковольтного соединения. На объекте организованы аварийно-восстановительные работы, электропотребителей подключают по резервной схеме питания, сообщает пресс-служба «Амурских электросетей».

Новость обновлена

Электроснабжение восстановлено в 13:24.

Фото в публикации: Амур.инфо