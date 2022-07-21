В самолёте, летевшем в Хабаровск, погиб тигр

Журналисты хабаровского издания выяснили, что, возможно, этого тигра везли из Московского зоопарка в зоосад Хабаровска «Приамурский», чтобы заменить им хищника Бархата, который умер этой зимой от старости в возрасте 18 лет.

При этом в самом зоосаде ситуацию со смертью никак не комментируют. Специалист учреждения не смог дать пояснение хабаровским журналистам.