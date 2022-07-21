В самолёте, летевшем в Хабаровск, погиб тигр
Животное везли на Дальний Восток из Москвы
В самолёте, который летел из Москвы в Хабаровск, погиб тигр. Причины смерти животного неизвестны, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает DVHAB.ru.
Журналисты хабаровского издания выяснили, что, возможно, этого тигра везли из Московского зоопарка в зоосад Хабаровска «Приамурский», чтобы заменить им хищника Бархата, который умер этой зимой от старости в возрасте 18 лет.
При этом в самом зоосаде ситуацию со смертью никак не комментируют. Специалист учреждения не смог дать пояснение хабаровским журналистам.
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