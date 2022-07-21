58-летний Брэд Питт появился в юбке на премьере фильма в Берлине

Для премьеры Брэд Питт выбрал костюм, состоящий из розовой рубашки, коричневого кардигана и юбки в тон. Его образ дополнили чёрные армейские ботинки. Благодаря юбке актёр смог похвастаться крепкими икрами, украшенными татуировками.

Образ Питта вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Некоторым из них категорически не понравился наряд, однако другие поклонники встали на защиту звезды. Некоторые зрители пошутили, что мужчина взял юбку напрокат у бывшей жены.

Западные дизайнеры уже не первый сезон пытаются навязать сильному полу подобные наряды. Юбки и платья можно увидеть в мужских коллекциях многих именитых домов мод. Однако в реальной жизни мало кто отваживается носить этот спорный наряд. Видимо, Брэд решил доказать, что шагает в ногу с молодёжной модой.

После развода с Анджелиной Джоли актёр скрывает свою личную жизнь. В окружении Питта говорят, что он мечтает найти женщину, с которой проведёт оставшиеся годы жизни. Однако бесконечные скандалы с экс-супругой и постоянный шум вокруг его имени не оставляют на это ни малейших шансов. Если рядом с Брэдом появляется какая-то женщина, СМИ тут же раздувают из этого сенсацию.

В 2020 году актёра заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски, но их отношения продлились всего несколько месяцев.