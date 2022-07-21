Василий Орлов посетил хозяйство амурских фермеров

Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил фермерское хозяйство в Архаринском районе, где амурчане выращивают картофель.

В этом году фермер Владимир Ченченко посадил 14 гектаров картофеля (на четыре гектара больше, чем в 2021 году). Для посадки было закуплено 35 тонн элитных семян – сорт «Лилли» (20 тонн) и «Сантэ» (15 тонн). Глава КФХ планирует увеличить посадки до 26 гектаров. Но пока у него нет овощехранилища, сейчас ведутся переговоры по его покупке или аренде, сообщает амурское правительство.

Василий Орлов рассказал, что данное КФХ развивается благодаря гранту минсельхоза региона, полученному в 2020 году. Тогда фермер приобрёл трактор, сортировщик картофеля, опрыскиватель на 1 000 литров и протравитель клубней семян картофеля, в прошлом году – картофелесажалку, а в этом, на свои средства, – картофелеуборочный комбайн.

— Амурские аграрии, которые занимаются картофелеводством и овощеводством, могут получить компенсацию до 50 % от затрат на приобретение элитных семян, 40 тысяч рублей на один гектар овощных культур, 70 тысяч на один гектар прироста посевной площади картофеля, а также 70 тысяч на гектар прироста посевной площади, занятой овощами открытого грунта. Кроме того, мы возмещаем часть фактических затрат в размере 50 % на создание или реконструкцию и оснащение хранилищ. Сейчас это направление как никогда актуально, – прокомментировал губернатор.

Фото в материале: правительство Амурской области