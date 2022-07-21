В центре Благовещенска заканчивают укладку асфальта
До 26 июля транспорт на участке улицы Ленина будет двигаться по временной схеме
На участке улицы Ленина между Святителя Иннокентия и Шевченко начинается укладка второго слоя асфальта. В связи с этим пересечение улицы Ленина и переулка Святителя Иннокентия будет недоступным для проезда, а на пересечении с Шевченко движение будет частично перекрыто.
Полностью закончить все работы планируется во вторник 26 июля.
До этого момента общественный транспорт, проходящий по участку, будет двигаться по временной схеме.
Это касается маршрутов: К, 2/2А, 5, 7, 8, 11, 22, 26, 39, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Маршрут № 8:
– Ленина – Пионерская – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина – далее по утвержденному маршруту.
Маршрут № 22:
– Пионерская – Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина – Калинина и далее по утвержденному маршруту.
В обратном направлении:
– Калинина – Ленина – Богдана Хмельницкого – Зейская – Шевченко и далее по утвержденному маршруту.
Маршруты №№ К, 2/2А, 5, 7, 11, 26, 39:
– Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина и далее по утвержденному маршруту.
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