Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:09 0

В центре Благовещенска заканчивают укладку асфальта

До 26 июля транспорт на участке улицы Ленина будет двигаться по временной схеме

В центре Благовещенска заканчивают укладку асфальта
Фото: Амур.инфо

На участке улицы Ленина между Святителя Иннокентия и Шевченко начинается укладка второго слоя асфальта. В связи с этим пересечение улицы Ленина и переулка Святителя Иннокентия будет недоступным для проезда, а на пересечении с Шевченко движение будет частично перекрыто.

Полностью закончить все работы планируется во вторник 26 июля.

До этого момента общественный транспорт, проходящий по участку, будет двигаться по временной схеме.

Это касается маршрутов: К, 2/2А, 5, 7, 8, 11, 22, 26, 39, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Маршрут № 8:

– Ленина – Пионерская – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 22:

– Пионерская – Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина – Калинина и далее по утвержденному маршруту.

В обратном направлении:

– Калинина – Ленина – Богдана Хмельницкого – Зейская – Шевченко и далее по утвержденному маршруту.

Маршруты №№ К, 2/2А, 5, 7, 11, 26, 39:

– Ленина – Шевченко – Зейская – Богдана Хмельницкого – Ленина и далее по утвержденному маршруту.

Просмотров всего: 1040

#дороги #ДТП #животные #жизнь #ЖКХ #строительство #транспорт

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске столкнулись две иномарки, один из водителей в больнице

Происшествия

В Амурской области раскрыли серию автоугонов
Происшествия

Мэр Благовещенска поблагодарил энергетиков за оперативную работу
Общество

Дальневосточникам обещают новый рейс в жаркую страну
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь