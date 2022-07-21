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сегодня, 11:47 2

В Амурской области ондатры поедают лотосы

Местные жители думают, что делать с милыми грызунами, уничтожающими краснокнижные цветы

В Амурской области ондатры поедают лотосы
Фото: «Амурец Ивановка»

С некоторых пор озеро возле села Ивановка, занесённое в Книгу рекордов России в связи с обилием лотосов, облюбовали для проживания ондатры. Недавно грызуны были уличены в «неподобающем поведении» – животное поедало один из цветков, разведением которых с 2009 года занимаются активисты детской организации «Ойкос».

Ранее Амур.инфо уже писало о том, как и какими усилиями на Ивановском озере появились лотосы. Супруги Александр и Татьяна Титаренко – учителя географии из местной школы, начали разводить их с 2009 года. Сейчас огромный труд и уникальное творение может оказаться под угрозой из-за действий грызунов.

— Сегодня для нас неприятный сюрприз: люди застали ондатру, поедающую листья лотосов, и прислали нам фото. Нас это расстроило – очень уж трудно даётся восстановление растений. Надо срочно решать эту проблему, так как животные могут полностью уничтожить молодые листочки лотосов, – сообщил о проблеме телеграм-канал «Амурец Ивановка».

Очевидцы сообщают о том, что на водоёме замечены две ондатры. Активисты консультируются со специалистами об их отлове и переселении в другой, удалённый водоём.

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#животные #жизнь #происшествия #туризм #экология

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    А ещё из шкурок получаются шапки... )

  • paravis

    paravis
    29 минут назад

    Вот проблема-то. Да просто по привыкли в креслах сидеть, поотращивали руки из задницы. :)

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