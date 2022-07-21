Доллар в России может подешеветь до 53 рублей
Укрепление рубля продолжится до середины следующей недели
Российская валюта укрепится, а доллар может подешеветь до 53 рублей. Возможно и более сильное укрепление рубля, но такая тенденция будет временной, сообщает Федеральное агентство новостей.
Укрепление рубля вызвано, в первую очередь, приближающимися налоговыми выплатами на следующей неделе, а также восстановлением нефтяных котировок на фоне локального роста аппетита к риску у инвесторов из-за неплохих отчетностей крупных банков США. Как рассказал «Прайм» главный аналитик ПСБ Егор Жильников, как минимум до середины следующей недели укрепление рубля может сохраниться.
Возможно и более сильное укрепление рубля, но такая тенденция будет временной. Национальную валюту быстро вернут в коридор, приемлемый для бюджета, говорит аналитик.
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