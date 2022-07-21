Доллар в России может подешеветь до 53 рублей

Укрепление рубля вызвано, в первую очередь, приближающимися налоговыми выплатами на следующей неделе, а также восстановлением нефтяных котировок на фоне локального роста аппетита к риску у инвесторов из-за неплохих отчетностей крупных банков США. Как рассказал «Прайм» главный аналитик ПСБ Егор Жильников, как минимум до середины следующей недели укрепление рубля может сохраниться.

Возможно и более сильное укрепление рубля, но такая тенденция будет временной. Национальную валюту быстро вернут в коридор, приемлемый для бюджета, говорит аналитик.