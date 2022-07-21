Россиянам из уязвимых категорий вновь нужно носить маски

— Хотя новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, коронавирусная инфекция все ещё остаётся опасным заболеванием. Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами, – отметили в ведомстве.

Также сохраняются рекомендации ревакцинироваться каждые полгода.

Что касается разновидности нового «омикрон»-штамма «кентавр», у всех заболевших он протекает в более лёгкой форме и не требует госпитализации. Впервые он был обнаружен в Индии, затем ещё в десятке стран. Несколько случаев было выявлено в Москве.

Как сообщила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, информации о том, что «кентавр» является более заразным и может привести к тяжёлому течению заболевания, нет.