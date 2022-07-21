Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:23 1

Россиянам из уязвимых категорий вновь нужно носить маски

Такие рекомендации озвучил Роспотребнадзор

Россиянам из уязвимых категорий вновь нужно носить маски
Фото: Амур.инфо

Из-за распространения новых подвидов штамма «омикрон» Роспотребнадзор рекомендует гражданам из уязвимых категорий вновь надевать маски в общественных местах, пишет INTERFAX.RU.

— Хотя новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, коронавирусная инфекция все ещё остаётся опасным заболеванием. Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами, – отметили в ведомстве.

Также сохраняются рекомендации ревакцинироваться каждые полгода.

Что касается разновидности нового «омикрон»-штамма «кентавр», у всех заболевших он протекает в более лёгкой форме и не требует госпитализации. Впервые он был обнаружен в Индии, затем ещё в десятке стран. Несколько случаев было выявлено в Москве.

Как сообщила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, информации о том, что «кентавр» является более заразным и может привести к тяжёлому течению заболевания, нет.

Просмотров всего: 874

#COVID 19 #здоровье #медицина

распечатать


В России и мире

Борис Корчевников рассказал о проблемах после операции на слуховом нерве
Коронавирус 6

Росздравнадзор поручил регионам вновь взяться за вакцинацию от ковида
В России и мире

Леди Гага призналась, что хотела завершить карьеру из-за тяжёлой депрессии
Происшествия

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
Комментарии
Показать все (1)
  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "«кентавр» является более заразным и может привести к..."

    ...перерождению человека в лошадь.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь