Благовещенцев научат варить сыр

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Юлия Бобылева, известная в Благовещенске своей продукцией под маркой «Синьора Джулия», начала варить сыр в 2016 году. Сначала это было хобби, теперь это большой цех и тысячи благодарных клиентов.

— Мастер-классы тогда не были так распространены. Я сама нашла девушку-сыровара. Она поделилась технологическими картами, по которым я уже сделала свой первый сыр, это была брынза. Продукт получился с первого раза и меня это дело очень увлекло, - поделилась основательница сыроварни.

Затем последовала череда не всегда удачных экспериментов. Но довести начатое до нужного результата стало делом принципа. Да и сам процесс Юлии очень понравился.

Закваски закупает в Европе, а молоко использует местное. Даже здесь есть своя особенность. Предприятие заключило договор с фермерским хозяйством с высокотехнологичным производством, где коровы сами приходят на дойку тогда, когда им это нужно.

На постоянной основе в сыроварне используют 47 рецептов сыра, но готовят не только его. Отдельного внимания заслуживают конфеты из сыра. В Благовещенске их производят девять видов, кроме сыра используют бельгийский шоколад и разные начинки, пряности и специи. Интересное сочетание тёмного шоколада, сыра, малины и чили. Такое, конечно, лучше пробовать, чем читать об этом.

Ещё на сыроварне производят тофу, йогурт «для космонавтов» в тубе и глазированные сырки.

Кстати, скоро вы сможете сыр не только попробовать, но и самостоятельно приготовить. На производстве завершают оборудование специального зала для мастер-классов. Гостям представят несколько программ на выбор, здесь можно будет не только получить бесценный опыт и знания, но и унести готовую продукцию с собой и угостить семью.