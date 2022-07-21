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сегодня, 10:08 0

Разведённые Настя Ивлеева и Элджей вместе отметили годовщину свадьбы

Ивлеева и Элджей расстались в прошлом году

Разведённые Настя Ивлеева и Элджей вместе отметили годовщину свадьбы
Фото: news.myseldon.com

В прошлом году Настя Ивлеева и Элджей расстроили поклонников новостью о разводе. Однако даже после расставания пару можно увидеть вместе. Недавно бывшие супруги отметили годовщину свадьбы, сообщает «СтарХит».

О встрече с Элджеем в годовщину свадьбы Настя рассказала в своем влоге на YouTube. Ведущая заявила, что они решили праздновать такие дни, поскольку они не чужие друг другу люди.

Радостное событие звёзды отметили в одном из кафе Москвы. Ивлеева преподнесла бывшему мужу наклейку со своим фото и торт, на котором красовалась трогательная надпись: «Спасибо за годы счастья!». Музыкант признался, что ему очень нравится.

Однако не обошлось и без подколов. Настя также подарила Элджею книгу Натальи Красновой «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума».

Свидание с бывшим супругом Ивлеева снимала для своего канала. Элджей в шутку выразил недовольство навязчивыми съёмками и заявил, что поэтому они и развелись. Праздничный вечер пара продолжила прогулкой по Москве.

Как пишет «Комсомольская правда», Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году и прожили вместе два года. Супруги скрывали свой развод и объявили о разрыве только спустя несколько месяцев. Телеведущая признавалась, что в браке им стало слишком спокойно и не интересно, что негативно отразилось на их творчестве. По словам Насти, их отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.

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