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сегодня, 10:18 3

Амурские общественники добиваются сноса ветхих строений

По мнению Народного фронта, два здания в областном центре представляют угрозу для безопасности жителей

Амурские общественники добиваются сноса ветхих строений
Фото: Региональное отделение Народного фонда

Региональный штаб Народного фронта добивается сноса двух неиспользуемых зданий в городской черте, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей. Как сообщают общественники, постройки много лет не используются, находятся без ремонта, в аварийном состоянии.

Бывшее общежитие на улице Хмельницкого пережило пожар, после чего было выставлено на продажу. Но новый собственник не принял никаких мер к ограничению доступа на небезопасную территорию. Здание разваливается, а Народный фронт пытается через прокуратуру заставить собственника принять меры по обеспечению безопасности.

На улице Кантемирова во дворе многоквартирного дома находится ненужный ангар – металлическая конструкция представляет опасность для жителей. Этот объект также стал поводом для обращения в надзорное ведомство, сообщает региональный штаб Народного фронта.

— Ставя акцент на обеспечение безопасности жителей региона, главное – пресекать возникновение угрозы на объектах: в зданиях, строениях, сооружениях. Считаем, что собственники построек обязаны должным образом выполнять меры, направленные на исключение рисков причинения вреда жизни и здоровью людей, – отметил член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Александр Кряжев.

Фото в материале: реготделение Народного фронта

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#жизнь #ЖКХ #закон #политика #помощь #происшествия

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    2 часа назад

    а об этом знает только так называемый народный фронт? не имеющий абсолютно никакого отношения к народу

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Похоже кто-то натравил "народный" фронт на хозяев. Но с другой стороны, факт имеет место быть.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Oldlord, как ты прав! Они работают тооолько по команде "фас". И если возбудился фронт, то это кому-то нужно

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