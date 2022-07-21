Амурские общественники добиваются сноса ветхих строений

Региональный штаб Народного фронта добивается сноса двух неиспользуемых зданий в городской черте, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей. Как сообщают общественники, постройки много лет не используются, находятся без ремонта, в аварийном состоянии.

Бывшее общежитие на улице Хмельницкого пережило пожар, после чего было выставлено на продажу. Но новый собственник не принял никаких мер к ограничению доступа на небезопасную территорию. Здание разваливается, а Народный фронт пытается через прокуратуру заставить собственника принять меры по обеспечению безопасности.

На улице Кантемирова во дворе многоквартирного дома находится ненужный ангар – металлическая конструкция представляет опасность для жителей. Этот объект также стал поводом для обращения в надзорное ведомство, сообщает региональный штаб Народного фронта.

— Ставя акцент на обеспечение безопасности жителей региона, главное – пресекать возникновение угрозы на объектах: в зданиях, строениях, сооружениях. Считаем, что собственники построек обязаны должным образом выполнять меры, направленные на исключение рисков причинения вреда жизни и здоровью людей, – отметил член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Александр Кряжев.

Фото в материале: реготделение Народного фронта