Перекрёсток Мухина – Горького в Благовещенске закрыли для движения
Маршруты общественного транспорта изменились
В Благовещенске подрядчик АО «Асфальт» продолжает обустраивать ливневый коллектор на улице Мухина. В связи с дорожными работами сегодня утром для проезда стал недоступен перекресток Мухина – Горького.
Из-за работ на перекрёстке сразу несколько автобусных маршрутов изменили схему движения.
Маршрут № К:
– улица Амурская – улица Артиллерийская – улица Октябрьская – улица Мухина – улица Северная – далее по утвержденному маршруту.
Маршрут № 3:
– улица Амурская – улица Новая – улица Горького – далее по маршруту.
Маршрут № 9, 28, 36/36 (О):
– улица Горького – улица Комсомольская – улица Амурская – улица Новая – улица Горького – далее по маршруту.
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