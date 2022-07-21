Перекрёсток Мухина – Горького в Благовещенске закрыли для движения

В Благовещенске подрядчик АО «Асфальт» продолжает обустраивать ливневый коллектор на улице Мухина. В связи с дорожными работами сегодня утром для проезда стал недоступен перекресток Мухина – Горького.

Из-за работ на перекрёстке сразу несколько автобусных маршрутов изменили схему движения. Маршрут № К: – улица Амурская – улица Артиллерийская – улица Октябрьская – улица Мухина – улица Северная – далее по утвержденному маршруту. Маршрут № 3: – улица Амурская – улица Новая – улица Горького – далее по маршруту. Маршрут № 9, 28, 36/36 (О): – улица Горького – улица Комсомольская – улица Амурская – улица Новая – улица Горького – далее по маршруту.

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#дороги #транспорт

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Наталья Баландина