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21июля
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сегодня, 09:51 1

Перекрёсток Мухина – Горького в Благовещенске закрыли для движения

Маршруты общественного транспорта изменились

Перекрёсток Мухина – Горького в Благовещенске закрыли для движения
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске подрядчик АО «Асфальт» продолжает обустраивать ливневый коллектор на улице Мухина. В связи с дорожными работами сегодня утром для проезда стал недоступен перекресток Мухина – Горького.

Из-за работ на перекрёстке сразу несколько автобусных маршрутов изменили схему движения.

Маршрут № К:

– улица Амурская – улица Артиллерийская – улица Октябрьская – улица Мухина – улица Северная – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 3:

– улица Амурская – улица Новая – улица Горького – далее по маршруту.

Маршрут № 9, 28, 36/36 (О):

– улица Горького – улица Комсомольская – улица Амурская – улица Новая – улица Горького – далее по маршруту.

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#дороги #транспорт

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  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    Z....ли!

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