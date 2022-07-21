В Амурской области золотодобытчиков наказали за загрязнение реки

Проблемой загрязнения вод Нижней Стойбы активисты Народного фронта занялись еще два года назад. Тогда общественники выступили в поддержку нескольких сотен амурчан, обратившихся к ним за содействием в вопросах защиты водных артерий области, и предложили органам власти целый перечень рекомендаций по улучшению экологической обстановки в регионе.

Общественники на протяжении двух лет продолжали мониторить ситуацию сброса сточных вод в реку. Этой весной жители района вновь стали жаловаться на мутную воду, что послужило поводом для обращения Народного фронта в контролирующие ведомства для защиты прав людей. Активисты направили письма в природоохранную прокуратуру и региональный Росприроднадзор. Надзорные органы взяли пробы воды выше и ниже участка ведения горных работ, осуществляемых предприятиями при добыче золота. Исследования выявили сброс загрязняющих веществ с превышением нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. В связи с подтвержденными нарушениями юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

— Считаем, что для исключения экологического ущерба экосистемам рек региона и истощения водных биоресурсов добытчики должны предусматривать способы работы, не загрязняющие воду, чтобы подобные нарушения не повторялись из года в год. Мы стараемся, чтобы общественный контроль работал быстрее официальных проверок, и очень рады, что органы власти, а также правоохранители региона незамедлительно реагируют на сообщения экспертов Народного фронта для комплексного решения экологических проблем Приамурья, – сообщила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Амурской области Ольга Смирнова.