Амурчанин ради выезда за границу досрочно оплатил штраф в 300 тысяч рублей

К амурским судебным приставам поступил судебный акт, предметом исполнения которого являлось взыскание уголовного штрафа в качестве основного вида наказания.

Амурчанин дал взятку в значительном размере должностному лицу через посредников за совершение заведомо незаконных действий. И был за это осуждён. В наказание должен был оплатить уголовный штраф. Постановлением Белогорского городского суда ему предоставили рассрочку выплаты штрафа на два года шесть месяцев с ежемесячным платежом в сумме 9,5 тысячи рублей.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, лично вручил постановление должнику и разъяснил ему порядок исполнения наказания. В качестве меры принудительного характера сотрудник ведомства вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.

Мужчина в течение года оплачивал штраф по рассрочке, но когда собрался к родственникам за рубеж, то принял решение погасить оставшуюся часть долга единовременно. Денежные средства перечислены в бюджет. Исполнительное производство окончено в связи с погашением уголовного штрафа в полном объёме, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов России по Амурской области.