В амурские школы передадут оборудование для занятий биатлоном
Федерация биатлона Амурской области подарит оборудование шести школам
Федерация биатлона Амурской области передаст 12 газобаллонных пневматических винтовок шести школам, сообщает региональное правительство.
Биатлон прямо на уроках физкультуры будут изучать в школах Зеи, села Овсянка, посёлка Новобурейский, села Белогорье, в благовещенской школе № 13 и школе «Наш дом». Уточняется, что ранее в Благовещенске, в школах № 10 и № 23, ученики занимались этим видом спорта только на дополнительных занятиях.
— Предварительно Федерация биатлона проведёт обучение учителей физкультуры, чтобы будущих специалистов готовили педагоги, имеющие соответствующую квалификацию, – рассказал президент Федерации биатлона Приамурья Сергей Кузнецов.
На сегодняшний день биатлоном занимаются в Благовещенске, Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка и Романовка всего около 150 человек.
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