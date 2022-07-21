В амурские школы передадут оборудование для занятий биатлоном

Федерация биатлона Амурской области передаст 12 газобаллонных пневматических винтовок шести школам, сообщает региональное правительство.

Биатлон прямо на уроках физкультуры будут изучать в школах Зеи, села Овсянка, посёлка Новобурейский, села Белогорье, в благовещенской школе № 13 и школе «Наш дом». Уточняется, что ранее в Благовещенске, в школах № 10 и № 23, ученики занимались этим видом спорта только на дополнительных занятиях.

— Предварительно Федерация биатлона проведёт обучение учителей физкультуры, чтобы будущих специалистов готовили педагоги, имеющие соответствующую квалификацию, – рассказал президент Федерации биатлона Приамурья Сергей Кузнецов.

На сегодняшний день биатлоном занимаются в Благовещенске, Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка и Романовка всего около 150 человек.