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21июля
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сегодня, 09:27 0

Грибной сезон в Амурской области под угрозой

Грибам очень не хватает дождей

Грибной сезон в Амурской области под угрозой
Фото: Амур.инфо

На юге и в центральной части Амурской области в этом году может быть сорван грибной сезон. Всё из-за осадков.

Северяне уже делятся в соцсетях фотографиями грибных семейств: сочные, крепкие, белые заполнили тайгу.

— Это потому, что на севере области в этом сезоне выпало осадков выше нормы. А грибам очень нужна влага, – поясняет начальник благовещенского районного отдела амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов. – На юге области – ситуация обратная. Здесь осадков очень мало. Даже прошедший позавчера в Благовещенске дождь – он ни о чём, почва промокла сантиметров на пять, не больше.

Будут дожди и влага – будут в Приамурье и грибы. Температуры уже сейчас достаточные для их созревания.

Обычно под Благовещенском, на сопках и в лесопосадках вдоль Игнатьевского и Новотроицкого шоссе, в районах золоотвала ТЭЦ и озера Песчанка, грибы в изобилии появляются к середине августа. Белые грибы на юге региона редкость, зато часто встречаются маслята и грузди.

Если в июле на юг Приамурья не зайдёт ни один продолжительный циклон, грибов амурчанам в августе не видать.

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#погода #экология

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