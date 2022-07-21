Грибной сезон в Амурской области под угрозой

На юге и в центральной части Амурской области в этом году может быть сорван грибной сезон. Всё из-за осадков.

Северяне уже делятся в соцсетях фотографиями грибных семейств: сочные, крепкие, белые заполнили тайгу.

— Это потому, что на севере области в этом сезоне выпало осадков выше нормы. А грибам очень нужна влага, – поясняет начальник благовещенского районного отдела амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов. – На юге области – ситуация обратная. Здесь осадков очень мало. Даже прошедший позавчера в Благовещенске дождь – он ни о чём, почва промокла сантиметров на пять, не больше.

Будут дожди и влага – будут в Приамурье и грибы. Температуры уже сейчас достаточные для их созревания.

Обычно под Благовещенском, на сопках и в лесопосадках вдоль Игнатьевского и Новотроицкого шоссе, в районах золоотвала ТЭЦ и озера Песчанка, грибы в изобилии появляются к середине августа. Белые грибы на юге региона редкость, зато часто встречаются маслята и грузди.

Если в июле на юг Приамурья не зайдёт ни один продолжительный циклон, грибов амурчанам в августе не видать.