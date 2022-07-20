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20июля
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сегодня, 17:53 0

Дома на трех улицах Благовещенска отключили от водоснабжения

Организован подвоз воды

Дома на трех улицах Благовещенска отключили от водоснабжения
Фото: Амур.инфо

РКС Благовещенска сообщает об аварии на сети водоснабжения: водопровод повредили строители. Без воды осталось несколько домов.

Повреждение произошло на улице Горького, пострадал водопровод диаметром 600 миллиметров.

«Без водоснабжения временно остаются жилые дома на улице Чайковского, 63, 79, Горького, 64, 76 и на улице Пушкина, 66», – сообщили в РКС Благовещенска.

Сообщается, что сегодня к многоквартирным домам организовали подвоз воды. Машины будут приезжать в период с 17:00 до 20:00. Благовещенцев просят отслеживать подвоз воды в своих дворах.

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#жизнь #ЖКХ

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