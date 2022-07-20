Легенды амурского севера: чем эвенки привлекают туристов со всей России

Фото: Владимир Воропаев

Популярные блогеры Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александр Соколов взяли на себя амбициозную задачу – проверить все стереотипы о народах России. Ведущие шоу ездят по стране и знакомятся с культурой и традициями разных национальностей. Приамурье тоже надеется на визит блогеров. История и быт нашего коренного малочисленного народа – эвенков – могут украсить собой любую познавательную передачу.

Сегодня в области проживает около 1 200 эвенков. Они живут родовыми общинами. Удивительно, что им удалось сохранить традиционный уклад жизни до нынешних дней. Занимаются охотой, собирательством, и, конечно, творчеством. Мастерицы искусно плетут из бисера, вышивают волосом из бороды оленя, делают национальные костюмы.

Эвенкийские праздники всегда собирают большие группы туристов. Амурчане и гости области любят посещать День оленевода и Бакалдын (эвенкийский Новый год). Особенно – смотреть гонки на оленьих упряжках и пробовать блюда национальной кухни.

У эвенков богатая история, полная легенд и сказаний. Одна из самых впечатляющих – о появлении знаменитых горных хребтов Тукурингра и Соктахан. Однажды молодой эвенкийский охотник встретил в тайге девушку и полюбил ее. Она оказалась дочерью Духа тайги, и он запретил влюбленным встречаться. Но молодых так тянуло друг к другу, что они нарушили запрет. За это Дух тайги превратил их в горы Тукурингра и Соктахан, а чтобы влюбленные больше никогда не встретились, бросил между ними реку Зея. Название реки на эвенкийском языке означает «лезвие».

Эту историю слышит от экскурсовода каждый путник, оказавшийся в этих краях и увидевший своими глазами могучие горные хребты. Красота этих суровых мест завораживает туристов и остается в памяти надолго.

— Эвенкийская культура уникальна, и мы всеми силами стараемся сохранить ее, – говорит амурский фотожурналист и представитель семейной общины «Лалигир» Владимир Воропаев. – Моя супруга занимается декоративно-прикладным искусством, а теща работает в детском саду, где учит детей эвенкийскому языку, национальным песням и танцам.

Сам Владимир познакомился с эвенкийской культурой совершенно случайно и, конечно, влюбился без памяти. В 2015 году фотограф приехал в далекое село Улгэн Селемджинского района, чтобы снять самобытную фотоисторию для журнала «Вокруг света». Но местные жители так его покорили, что расстаться с эвенкийской тематикой он так и не смог. Сегодня молодой человек – муж прекрасной эвенкийки и отец смышленого мальчугана по имени Аяр, что в переводе с эвенкийского означает «хороший».

— Меня поразила их гостеприимность, – вспоминает подробности своей первой поездки к эвенкам Владимир. – Меня там приняли, как своего, хотя мы были совершенно не знакомы. Спустя годы, я могу сказать точно, что эвенки – это те, кто никогда не бросят тебя в тайге и выставят на стол все самое лучшее, даже, если вы просто сели попить чаю. Мечтаю, чтобы об этих замечательных людях узнала вся страна.

Сегодня вышло уже 9 роликов программы «Национальность.ru». Из них зрители узнали народные секреты чувашей, кабардинцев, марийцев, осетин, абазин, карачаевцев, ингушей, татар и калмыков. Посмотреть шоу можно на vk.com/nationalityru, а также на странице проекта в «Одноклассниках», видеопорталах YouTube и Rutube. Блогеры обещают, что впереди еще очень много интересного. Запланировано несколько сотен выпусков о народах России.