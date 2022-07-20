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20июля
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сегодня, 16:08 2

Смертельное ДТП с участием поезда произошло в Амурской области

Автомобиль оказался на рельсах, преодолевая железнодорожный переезд

Смертельное ДТП с участием поезда произошло в Амурской области
Фото: Прокуратура Амурской области

На станции Томское Серышевского района Амурской области произошло столкновение поезда и автомобиля. Поезд сообщением Новосибирск – Владивосток не получил повреждений, железнодорожное полотно также не пострадало. После устранения последствий ДТП состав продолжил движение.

Что касается серебристой иномарки, по невыясненной пока причине оказавшейся на пути движения состава, то она восстановлению не подлежит.

В результате удара поезда, погибли трое, находившихся в салоне: водитель 1971 года рождения, 46-летняя женщина и 14-летняя девочка.

Ещё две несовершеннолетние в настоящее время госпитализированы с травмами.

Транспортная полиция уже начала расследование, к которому подключилась прокуратура Серышевского района. Для этого на место происшествия выехал прокурор района Сергей Ординарцев.

Предварительно удалось установить, что водитель выехал на пути при запрещающем сигнале светофора перед близко идущим поездом, сообщает прокуратура Амурской области.

Фото в материале: прокуратура Амурской области

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#дети #дороги #ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Мда...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Групповое самоубийство? Сектанты какие-то.

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