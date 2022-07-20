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20 июля 2022, 19:01 4

Благовещенцы сломали буквы арт-объекта на площадке фестиваля цветов

Создание конструкции с подсветкой обошлись городу в 143 тысячи рублей

Благовещенцы сломали буквы арт-объекта на площадке фестиваля цветов
Фото: Администрация Благовещенска

На территории перед МФЦ в областном центре вандалы испортили арт-объект фестиваля цветов. Неизвестные сломали букву на объёмной надписи «Город в цвете».

Композиция украшала площадку, где участники фестиваля высадили несколько сотен растений. Сообщается, что стоимость конструкции с подсветкой составляет 143 тысячи рублей. Испорченный арт-объект теперь демонтируют и заберут на ремонт. По факту порчи городского имущества напишут заявление в полицию.

«Ранее от действий несознательных горожан пострадали топиарные фигуры Красавицы, Чудовища и льва. Последний даже на время покинул площадку. Автору работ, участнику фестиваля цветов Дмитрию Белявскому пришлось его восстанавливать. Лев вернулся 15 июля. Однако уже на этих выходных, во время празднования Дня учреждения Благовещенска были замечены дети, которые «оседлали» скульптуру», – рассказали в мэрии города.

Фото: Администрация Благовещенска

Благовещенцев просят бережно относиться к арт-объектам фестиваля цветов.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    10 часов назад

    Ха, удаляете комменты. Значит родители попросили

  • Петро555

    Петро555
    10 часов назад

    Нахер тогда новости такие пишите

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Сделано из соплей дебилов, которые и сломали.

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