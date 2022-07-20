Благовещенцы сломали буквы арт-объекта на площадке фестиваля цветов

На территории перед МФЦ в областном центре вандалы испортили арт-объект фестиваля цветов. Неизвестные сломали букву на объёмной надписи «Город в цвете».

Композиция украшала площадку, где участники фестиваля высадили несколько сотен растений. Сообщается, что стоимость конструкции с подсветкой составляет 143 тысячи рублей. Испорченный арт-объект теперь демонтируют и заберут на ремонт. По факту порчи городского имущества напишут заявление в полицию.

«Ранее от действий несознательных горожан пострадали топиарные фигуры Красавицы, Чудовища и льва. Последний даже на время покинул площадку. Автору работ, участнику фестиваля цветов Дмитрию Белявскому пришлось его восстанавливать. Лев вернулся 15 июля. Однако уже на этих выходных, во время празднования Дня учреждения Благовещенска были замечены дети, которые «оседлали» скульптуру», – рассказали в мэрии города.

Фото: Администрация Благовещенска

Благовещенцев просят бережно относиться к арт-объектам фестиваля цветов.