По просьбе горожан в Благовещенске установили новый светофор

На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ломоносова в областной столице Приамурья установили новый светофор. Ещё один в скором времени появится на улице Театральной.

Светофор на пересечении улиц Богдана Хмельницкого–Ломоносова оборудовали в Благовещенске по поручению мэра Олега Имамеева после обращения жителей города.

«Светофоры установили консольные, чтобы их было видно всем участникам движения. Подрядчик оборудовал три Г-образные светофорные опоры и шесть прямостоечных», – сообщает администрация Благовещенска.

По чётной стороне улицы Ломоносова уложили тротуарную плитку. В настоящий момент объект проходит приемку. Светофор начнёт работу первого сентября. В ближайшие дни на перекрестке обещают нанести дорожную разметку.

Ещё один светофор в этом году поставят на пересечении Театральной с Драгошевского. Об установке электронного регулировщика на этом перекрёстке также попросили горожане. Сейчас подрядчик ожидает поставку оборудования.