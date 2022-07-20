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20июля
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сегодня, 17:17 0

По просьбе горожан в Благовещенске установили новый светофор

Ещё один электронный регулировщик появится в областной столице чуть позже

По просьбе горожан в Благовещенске установили новый светофор
Фото: Амур.инфо

На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ломоносова в областной столице Приамурья установили новый светофор. Ещё один в скором времени появится на улице Театральной.

Светофор на пересечении улиц Богдана Хмельницкого–Ломоносова оборудовали в Благовещенске по поручению мэра Олега Имамеева после обращения жителей города.

«Светофоры установили консольные, чтобы их было видно всем участникам движения. Подрядчик оборудовал три Г-образные светофорные опоры и шесть прямостоечных», – сообщает администрация Благовещенска.

По чётной стороне улицы Ломоносова уложили тротуарную плитку. В настоящий момент объект проходит приемку. Светофор начнёт работу первого сентября. В ближайшие дни на перекрестке обещают нанести дорожную разметку.

Ещё один светофор в этом году поставят на пересечении Театральной с Драгошевского. Об установке электронного регулировщика на этом перекрёстке также попросили горожане. Сейчас подрядчик ожидает поставку оборудования.

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#дороги #жизнь

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