Латвийский актёр Ивар Калныньш отрёкся от сыгранных ролей в российском кино

Сейчас Ивар Калныньш играет в двух рижских театрах, а также занят в антрепризах. Ранее актёр активно работал в России, но после начала спецоперации отказался от всех проектов. 73-летний артист не жалеет о сыгранных ролях, но признаётся, что сейчас они ничего для него не значат.

В YouTube-шоу «Живой гвоздь» Калныньш заявил, что его роли в российском кино можно «выбросить все на фиг». По словам актёра, происходящие события заставляют его посмотреть на всё серьёзно. Он отметил, что не любит жить воспоминаниями, а хочет идти вперёд.

Ивар Эдмундович уверен, что в Латвии без работы не останется. Несмотря на свои годы, он надеется, что впереди у него ещё будет какое-то творческое дело.

Калныньш ранее резко высказывался в адрес России, однако он благодарен коллегам и режиссёрам, с которыми сотрудничал. Он отметил, что большую часть жизни провёл на советской и российской сценах. Актёр с улыбкой вспоминает, как в Риге восхищались им и завидовали его успехам.