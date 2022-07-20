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Латвийский актёр Ивар Калныньш отрёкся от сыгранных ролей в российском кино

Калныньш отказался от всех проектов в России

Латвийский актёр Ивар Калныньш отрёкся от сыгранных ролей в российском кино
Фото: pulse.mail.ru

73-летний Ивар Калныньш отрёкся от России, потому что не поддерживает спецоперацию на Украине. Латвийский актёр заявил, что сыгранные роли в российском кино теперь для него ничего не значат. Артист больше не хочет иметь ничего общего со страной, в которой раньше активно снимался, сообщает «СтарХит».

Сейчас Ивар Калныньш играет в двух рижских театрах, а также занят в антрепризах. Ранее актёр активно работал в России, но после начала спецоперации отказался от всех проектов. 73-летний артист не жалеет о сыгранных ролях, но признаётся, что сейчас они ничего для него не значат.

В YouTube-шоу «Живой гвоздь» Калныньш заявил, что его роли в российском кино можно «выбросить все на фиг». По словам актёра, происходящие события заставляют его посмотреть на всё серьёзно. Он отметил, что не любит жить воспоминаниями, а хочет идти вперёд.

Ивар Эдмундович уверен, что в Латвии без работы не останется. Несмотря на свои годы, он надеется, что впереди у него ещё будет какое-то творческое дело.

Калныньш ранее резко высказывался в адрес России, однако он благодарен коллегам и режиссёрам, с которыми сотрудничал. Он отметил, что большую часть жизни провёл на советской и российской сценах. Актёр с улыбкой вспоминает, как в Риге восхищались им и завидовали его успехам.

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#интернет #культура

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Комментарии
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  • комиссар

    комиссар
    23 минуты назад

    Зачем вообще вспоминать этого эдмундыча. Нет его и не надо.

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