Росздравнадзор поручил регионам вновь взяться за вакцинацию от ковида

Специалист отметила, что на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 в регионах страны возросла на 30 %. Алла Самойлова добавила, что территориальные органы Росздравнадзора и областные власти также должны проверить, достаточно ли в регионе необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты, и открыть достаточное количество пунктов вакцинации.

В другом ведомстве, Роспотребнадзоре, считают, что количество новых случаев заражения могло увеличиться из-за новых штаммов COVID-19. В среду, 19 июля, в России выявили 4 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.