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20июля
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сегодня, 16:29 3

Росздравнадзор поручил регионам вновь взяться за вакцинацию от ковида

За прошлую неделю заболеваемость в России выросла на 30 %

Росздравнадзор поручил регионам вновь взяться за вакцинацию от ковида
Фото: Амур.инфо

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова поручила регионам возобновить работу оперштабов и активизировать вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает «РБК».

Специалист отметила, что на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 в регионах страны возросла на 30 %. Алла Самойлова добавила, что территориальные органы Росздравнадзора и областные власти также должны проверить, достаточно ли в регионе необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты, и открыть достаточное количество пунктов вакцинации.

В другом ведомстве, Роспотребнадзоре, считают, что количество новых случаев заражения могло увеличиться из-за новых штаммов COVID-19. В среду, 19 июля, в России выявили 4 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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#COVID 19 #здоровье

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Ну нет.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    И от бубонной чумы, пжалста!

  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    Наконец - то...

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