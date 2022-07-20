Эксперты сообщают, что осенью россиянам придется попрощаться с YouTube

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов считает, что к осени уже будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов.

По сообщению ТАСС, своим мнением он поделился во вторник, выступая на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета.

— ­­Нам нужно рассчитывать на то, что он (YouTube) все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет (запрещенный) контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео «ВКонтакте» станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена (YouTube), – сказал Ашманов.

В апреле Игорь Станиславович уже говорил, что нужно готовиться к блокировке YouTube, так как видеохостинг не планирует договариваться с российскими властями по вопросу соблюдения законодательства РФ.

В понедельник мировой суд Таганского района Москвы повторно назначил оборотный штраф в отношении Google в размере 21 миллиарда 77 миллионов рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации.