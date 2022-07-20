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20июля
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сегодня, 17:37 1

На амурского предпринимателя пожаловалась корейская компания

Дело рассматривает Амурский арбитражный суд

На амурского предпринимателя пожаловалась корейская компания
Фото: Амур.инфо

В арбитражный суд Амурской области поступило заявление от корейской компании Gymworld Inc. («Джимворлд Инк.») о взыскании с индивидуального предпринимателя из села Екатеринославка Октябрьского района компенсации за нарушение исключительных прав.

В заявлении указано, что в ноябре 2020 года в торговой точке была куплена игрушка, которая является контрафактным товаром. На товаре содержалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком MAGFORMERS, а также изображение произведения изобразительного искусства – изображение дизайна (МАГФОРМЕРС базовый набор 30).

При этом исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и произведение дизайна принадлежат компании Gymworld Inc. и амурскому предпринимателю не передавались. Поэтому заявитель утверждает, что действия ответчика являются грубым нарушением прав, и они совершены умышленно, так как в отношении предпринимателя арбитражным судом Амурской области уже выносились решения о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В 2020 году с предпринимателя взыскали 60 000 рублей за использование товарного знака «Три кота», в 2021 году – 20 000 рублей за продажу игрушки с логотипом «ANGRY BIRDS».

Компания Gymworld Inc. просит Арбитражный суд Амурской области взыскать с предпринимателя 10 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 10 000 рублей за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение дизайна (МАГФОРМЕРС базовый набор 30).

Арбитражным судом Амурской области дело рассматривается в порядке упрощенного производства, сообщает пресс-служба суда.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    55 минут назад

    Ну не знаю. В свете известных событий, я бы на месте судьи послал этих иностранцев лесом. Почему? Да потому что потому. Но я не на месте судьи и это хорошо. А вот, что реально следовало бы проверить, это безопасность игрушки.И если все ок, то флаг предпринимателю в руки.

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