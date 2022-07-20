В Амурском кадетском корпусе организовали первую патриотическую смену

С 18 июля на базе Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза, генерал-майора Кузнецова впервые заработал лагерь дневного пребывания. В настоящее время там отдыхают и вовлечены в полезную занятость 40 ребят – мальчики и девочки в возрасте 10-12 лет, рассказали в региональном министерстве образования.

Открытие такого лагеря стало возможным благодаря тому, что правительство Амурской области выделило дополнительное финансирование для организации профильных смен.

Как сообщают организаторы, смена носит патриотический характер. Для ребят организованы регулярные занятия спортом и вневойсковой подготовкой, мероприятия, направленные на приобретение туристических навыков, а также изучение истории и культуры России и многое другое. В течение дня для участников смены предусмотрено четырехразовое питание и дневной отдых.

Фото: Министерство образования и науки Амурской области

— На фоне глобальных перемен в мире особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать интерес к изучению истории Отечества. В рамках патриотической смены в Амурском кадетском корпусе эти вызовы времени учтены. Примечательно, что здесь ребята смогут не только приобрести новые полезные навыки и знания, но и хорошо отдохнуть, найти новых друзей, зарядиться отличным настроением, ведь для этого каникулы и существуют, – прокомментировала зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Фото: Министерство образования и науки Амурской области

Вторая профильная смена стартует уже первого августа. Она также рассчитана на 40 человек.