Беременная внучка Людмилы Гурченко пожаловалась, что её бросил возлюбленный

Елена Королёва – профессиональный психолог, работала телередактором в программе Андрея Малахова. Внучка Гурченко живёт в квартире знаменитой актрисы в Москве, воспитывает свою единственную дочь Тасю.

Недавно Елена рассказала, что её бросил возлюбленный. По её словам, с Александром они знакомы давно, поскольку их дети ходили в один детский сад. На тот момент Александр был женат, а она состояла в отношениях.

В мае этого года они случайно встретились и разговорились. Оказалось, мужчина три года назад развёлся. Александру 40 лет, он служил в авиации, а сейчас подполковник запаса. Елена призналась, что у них начался головокружительный роман.

По словам Королёвой, он окружил её заботой и произвёл впечатление очень порядочного человека. Но когда узнал о беременности Елены, то сразу исчез. Королёва рассказала, что её даже не пустили в офис Александра, чтобы забрать оставленную там вещь. При этом бывший бойфренд не отвечает на звонки.

Елена отмечает, что благодарна каждому, с кем её столкнула жизнь. По её словам, одним она благодарна «за любовь, другим – за пример, третьим – за урок». Однако иногда ей хочется избавиться от совести, чтобы «поступать с людьми так, как они поступают с тобой».

Королёва заявила, что в первый раз решила вынести свои отношения в публичное пространство, поскольку считает, что «человек должен отвечать за свои поступки».