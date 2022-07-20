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20 июля 2022, 19:22 0

В Свободном мужчина отобрал у пенсионерки еду

Местный житель предстанет перед судом

В Свободном мужчина отобрал у пенсионерки еду
Фото: pixabay.com

Жителя Свободного будут судить за разбойное нападение на 84-летнюю женщину. Сотрудники полиции отдела «Свободненский» закончили расследование и направили дело на судебное рассмотрение.

Как стало известно из материалов дела, в день преступления гражданин зашёл в магазин на улице Екимова, где обратил внимание на пенсионерку, которая складывала продукты в сумку. Для того, чтобы завладеть продуктами, гражданин выслеживал женщину до ее дома. Когда она подошла к калитке, он приблизился и дважды ударил пенсионерку по голове камнем, после чего схватил сумку и убежал.

После того, как соседи вызвали женщине скорую помощь, делом занялась полиция. Личность преступника установили через пару дней, определили его местонахождение.

Злоумышленник признался в содеянном, выдал похищенное имущество, в том числе оказавшийся в сумке женщины сотовый телефон. Он активно сотрудничал со следствием, возместил нанесённый ущерб.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, максимальное наказание для него может составить до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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