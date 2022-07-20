За пьяную езду благовещенец заплатит двести тысяч рублей

Жителя Благовещенска суд признал виновным в управлении машиной в нетрезвом состоянии. Ранее за пьяную езду он дважды подвергался административному наказанию.

Сообщается, что в 2013 и 2016 годах мировой суд признал благовещенца виновным в совершении административного правонарушения. В первый раз его лишили права управления авто на один год и девять месяцев, во второй раз к такому же наказанию добавили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако нарушитель закона должных выводов для себя не сделал, и в октябре 2021 года автомобиль под его управлением снова остановили сотрудники ГИБДД. Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался, тем самым признал себя лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По данным Благовещенского городского суда, обстоятельствами, смягчающими наказание, стали признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, а также наличие беременной супруги.

Суд назначил амурчанину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также выдал запрет на управление автомобилем в течение двух лет и восьми месяцев.