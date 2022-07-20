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20июля
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сегодня, 15:44 5

За пьяную езду благовещенец заплатит двести тысяч рублей

Мужчина трижды был пойман за нарушением закона

За пьяную езду благовещенец заплатит двести тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Жителя Благовещенска суд признал виновным в управлении машиной в нетрезвом состоянии. Ранее за пьяную езду он дважды подвергался административному наказанию.

Сообщается, что в 2013 и 2016 годах мировой суд признал благовещенца виновным в совершении административного правонарушения. В первый раз его лишили права управления авто на один год и девять месяцев, во второй раз к такому же наказанию добавили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако нарушитель закона должных выводов для себя не сделал, и в октябре 2021 года автомобиль под его управлением снова остановили сотрудники ГИБДД. Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался, тем самым признал себя лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По данным Благовещенского городского суда, обстоятельствами, смягчающими наказание, стали признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, а также наличие беременной супруги.

Суд назначил амурчанину наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также выдал запрет на управление автомобилем в течение двух лет и восьми месяцев.

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#дороги #закон #суды #транспорт

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    и 8 месяцев в колонию!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Как и в предыдущих комментариях к подобным новостям, выступаю сторонником конфискации авто после ПЕРВОГО раза. В таких случаях, если государство хочет

    решить проблему пьяной езды, нужно изымать то, на чем эта проблема создаётся. По-моему, единицы смогут позволить себе покупку второго авто...

  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    До нашего государства достучаться как до небес. По тихоньку мелкими шагами проблемы с пьянством за рулем решаем. Раньше надо было лет этак 10-15 назад вводить крупные штрафы, и уголовную ответственность (никаких условных сроков).Конфискация прав до конца жизни, как в Японии. Конфискация автомобиля.Но до этого далеко еще нам.А потом за бошки главко гибдд хватается, а почему столько погибших в России

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Он уже в третий раз уселся пьяным!!! Какой нафиг штраф??? На него не действуют административные наказания! Лишить прав пожизненно и свободы года на три!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord, Пойман 3 раз, а усаживался? Поэтому годик бы выписала

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