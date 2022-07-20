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сегодня, 15:23 0

В Свободном спасли собаку, упавшую в яму с водой

Животное заметили прохожие

В Свободном спасли собаку, упавшую в яму с водой
Фото: Телеграм-канал «Живой СVoбодный»

В Свободном спасли собаку, которая упала в глубокую яму, заполненную водой. Животное не могло выбраться самостоятельно, его заметили прохожие и вызвали спасателей, сообщается в телеграм-канале «Живой СVoбодный».

Происшествие случилось на пересечении улиц Верхней и Кооперативной. Там, как сообщают подписчики канала, рабочие вырыли яму глубиной примерно полтора метра, куда и угодило животное.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по Амурской области, на место выезжали спасатели ГОЧС города Свободный, специалисты помогли собаке выбраться.

Фото в материале: телеграм-канал «Живой СVoбодный»

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#животные #Свободный

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