В Свободном спасли собаку, упавшую в яму с водой

Происшествие случилось на пересечении улиц Верхней и Кооперативной. Там, как сообщают подписчики канала, рабочие вырыли яму глубиной примерно полтора метра, куда и угодило животное.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по Амурской области, на место выезжали спасатели ГОЧС города Свободный, специалисты помогли собаке выбраться.

Фото в материале: телеграм-канал «Живой СVoбодный»