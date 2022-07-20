Дана Борисова рассказала, что с помощью подписчиков смогла погасить долг по ЖКХ

Недавно Борисова пожаловалась в соцсетях на финансовые трудности и попросила подписчиков перевести ей по сто рублей. Она рассказала, что некоторые друзья видели её сторис, но не скинули ни копейки. При этом были люди, которые отправляли ей даже по рублю.

По словам Даны, особенно её возмутили кавалеры, которые ухаживали за ней и на что-то рассчитывали. Телеведущая заявила, что знакомый молодой человек вместо того, чтобы скинуть сто рублей, просто поинтересовался, всё ли у неё в порядке. Борисова считает, что это не мужской поступок, ведь она не просила переводить пять тысяч.

Дана призналась, что после этого пересмотрела свой круг общения и провела основательную чистку. Теперь напротив некоторых кавалеров у неё стоит жирный минус.

Борисова рассказала, что благодаря помощи подписчиков она смогла оплатить долги по ЖКХ. По её словам, у неё была задолженность за квартиру в размере 25 тысяч рублей.

После своей просьбы телеведущая подверглась массовой критике, однако она не видит в своём поступке ничего зазорного. Дана заявила, что ей нужна была быстрая помощь, и она не постеснялась её попросить.