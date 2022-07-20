Леди Гага призналась, что хотела завершить карьеру из-за тяжёлой депрессии

Леди Гага призналась в соцсетях, что какое-то время была в депрессивном состоянии и даже была готова закончить творческую деятельность. По её словам, она думала, что больше никогда не вернётся на сцену, поскольку «не видела ничего, кроме болезненного кошмара».

Певица отметила, что благодарна поклонникам, которые своей поддержкой и любовью помогли ей продолжить карьеру. В настоящее время звезда уже не испытывает проблем с ментальным здоровьем. Она заявила, что смогла преодолеть тяжёлое состояние.

В 2017 году Леди Гаге диагностировали фибромиалгию. Это хроническое заболевание, при котором возникает острая боль в костно-мышечных структурах. Спустя три года знаменитость призналась, что в то время страдала депрессией и даже думала о суициде.

Как пишет Ok-magazine, певица поблагодарила своих подписчиков за то, что они были вместе с ней в это трудное время и любили её как личность. Гага призналась, что в настоящее время уже не чувствует себя такой подавленной, как раньше. По её словам, впервые за долгое время «её разум прояснился». Звезда счастлива, что освободилась от боли и теперь может танцевать, петь и наслаждаться шоу.