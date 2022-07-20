В Белогорске проложат путепровод через Транссиб

На сегодняшний день проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. 320 килограммов документов накануне доставили в администрацию.

«Теперь, можно сказать, наступает самый сложный этап, наверное, самого сложного и дорогостоящего муниципального объекта за всю историю Белогорска – найти деньги и построить», – отметил мэр города.

Стоимость объекта составила два миллиарда 844 миллиона рублей. Сам же проект обошёлся городу в 55 миллионов рублей.

Как ранее отмечал Станислав Мелюков, под зону строительства путепровода попали 14 частных жилых домов, жильцов которых предстоит переселить.