В Белогорске проложат путепровод через Транссиб
Глава города Станислав Мелюков рассказал, как продвигается работа по проекту
В 2021 году в Белогорске началась работа по созданию проекта путепровода через Транссибирскую магистраль. Его построят в Белогорске на улице Базарной. О том, как продвигается работа, в своём телеграм-канале рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков.
На сегодняшний день проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. 320 килограммов документов накануне доставили в администрацию.
«Теперь, можно сказать, наступает самый сложный этап, наверное, самого сложного и дорогостоящего муниципального объекта за всю историю Белогорска – найти деньги и построить», – отметил мэр города.
Стоимость объекта составила два миллиарда 844 миллиона рублей. Сам же проект обошёлся городу в 55 миллионов рублей.
Как ранее отмечал Станислав Мелюков, под зону строительства путепровода попали 14 частных жилых домов, жильцов которых предстоит переселить.
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