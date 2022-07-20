В Амурской области за полгода зафиксировано 59 тысяч случаев нарушения закона

Накануне в Благовещенск прилетал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. При участии региональной прокуратуры и областных властей на совещании с ним обсудили положение дел, криминогенную обстановку, защиту прав граждан.

— В первом полугодии прокурорами выявлено почти 59 тысяч нарушений законов. По мерам реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 7,5 тысячи должностных лиц, опротестовано 1,8 тысячи незаконных правовых актов. Защищены права 3,5 тысячи граждан, – доложил прокурор Амурской области Александр Бучман.

Прокурор особо отметил проблему нарушений трудового законодательства. С начала года их зафиксировано более четырех тысяч.

— Принципиальная позиция и комплекс принимаемых мер позволили ликвидировать в регионе задолженность по заработной плате, в том числе на двух предприятиях-банкротах. Размер погашенной задолженности по инициативе прокуроров превысил 300 миллионов рублей, восстановлены права двух тысяч работников, легализовано 42 факта трудовых отношений, – отметил Бучман.

Фото в материале: пресс-служба правительства Амурской области

Дмитрий Демешин отметил важность создания условий для продовольственного и технологического суверенитета страны и конкретно области, решения социальных нужд граждан, в том числе детей-сирот, своевременности выплат пенсий и пособий, лекарственного обеспечения, контроля за ценообразованием, расселения из аварийного жилья, особенно в зоне БАМа.

— Благодарю сотрудников прокуратуры и лично прокурора за эффективную работу и принципиальность в решении государственных задач. Вместе с вами мы ведем работу по направлениям, имеющим высокую социальную значимость. На контроле у нас стоят следующие задачи: обеспечение жильем детей-сирот; решение проблем обманутых дольщиков; предоставление земельных участков многодетным семьям; обеспечение населения качественной сотовой связью и доступом к сети «Интернет»; противопаводковые мероприятия, берегозащита, установление границ зон затопления и подтопления. По этим направлениям уже есть положительные решения и люди получают реальную поддержку. Уверен, наша конструктивная работа продолжится и дальше, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.