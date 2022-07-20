В Благовещенске пройдёт викторина на знание истории города

В Благовещенске в четверг, 21 июля, в 16:30 на теплоходе «Москва-82» состоится викторина «Самый-самый Благовещенск», сообщает городское управление культуры.

Викторину проведут сотрудники библиотеки «Диалог» во время часового рейса по Амуру.

В ней смогут бесплатно поучаствовать все желающие, оплатить нужно будет только билет на теплоход (400 рублей).

В рамках викторины благовещенцам предстоит ответить на вопросы, связанные с историей города.