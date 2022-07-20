Девятикратный чемпион Приамурья рассказал о практической пользе шахмат

Фото: Светлана Пономаренко

На счету Евгения Козенко тысячи сыгранных партий, сотни одержанных побед. Ему удалось добиться успеха как в классических шахматах, так и в «блиц», и в «рапид». Классика принесла ему девять чемпионских титулов на Амурских областных соревнованиях.

— Предпочитаю классический формат, – признается Евгений, – есть возможность подумать, просчитать ходы, задействовать тактическое мышление. Блиц не очень люблю, слишком оперативными должны быть шаги. Рапид интересен по-своему, тоже достаточно скоростной стиль, но есть пространство для маневра.

Знакомство с шахматами у чемпиона Приамурья началось еще в детском саду. Там был кружок «шашки». Юный Женя прибегал домой и просил вечерами папу поиграть с ним. Отец предпочел обучить мальчика более сложной игре, так в жизни Евгения появились шахматы. Позже, в начальной школе, юный шахматист нашел себе достойного партнера среди одноклассников – с ровесником он сыграл, как сейчас вспоминает, более 200 партий.

— В четвертом классе папа отвел меня в секцию шахмат, – рассказывает Евгений. – На первом же занятии я сумел сыграть с тренером вничью. Это заинтересовало как наставника, так и ребят, кто уже не первый год занимался. Так что, в партнерах по игре дефицита не было, все хотели перекинуться партией.

Еще со школьной скамьи шахматист начал замечать, что эта игра позволяет добиваться успехов и за пределами шахматной доски.

— Шахматы тренируют память, развивают тактическое мышление, логику, мне очень помогали в решении математических задач, – делится Евгений Козенко.

Сегодня Евгений сам является наставником для будущих шахматистов, он тренирует двоих школьников. Один из его ребят, 8-летний мальчик, в будущем мечтает стать тренером. Это не первое поколение, которое взялся обучать Евгений. Среди его последователей есть и уже состоявшиеся шахматисты, бравшие уроки у амурского чемпиона будучи школьниками. Так, один из его бывших учеников, уже 30-летний мужчина, не просто отлично освоил «шахматную» науку, но и периодически превосходит учителя, обыгрывая его в партиях. Чем Евгений, как настоящий педагог, несомненно, горд.

Международный день шахмат опытный шахматист отметит хорошей игрой и проведет его в кругу своих единомышленников, принимая участие в первом благовещенском шахматном фестивале.