В России могут «заморозить» транспортный налог
Изменения коснутся владельцев отечественных авто
Депутаты выступили с инициативой освободить владельцев отечественных авто от транспортного налога на пару лет, сообщает РИА ФАН.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности поддержать инициативу «заморозки» транспортного налога. Письмо с поддержкой было направлено депутату Виталию Милонову.
Авторы инициативы считают, что освобождение от выплаты транспортного налога облегчило бы жизнь владельцам многолитражных машин.
Просмотров всего: 418