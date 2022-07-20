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20июля
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сегодня, 13:34 0

В России могут «заморозить» транспортный налог

Изменения коснутся владельцев отечественных авто

В России могут «заморозить» транспортный налог
Фото: Амур.инфо

Депутаты выступили с инициативой освободить владельцев отечественных авто от транспортного налога на пару лет, сообщает РИА ФАН.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности поддержать инициативу «заморозки» транспортного налога. Письмо с поддержкой было направлено депутату Виталию Милонову.

Авторы инициативы считают, что освобождение от выплаты транспортного налога облегчило бы жизнь владельцам многолитражных машин.

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#налоги #транспорт

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