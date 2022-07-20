В России могут «заморозить» транспортный налог

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности поддержать инициативу «заморозки» транспортного налога. Письмо с поддержкой было направлено депутату Виталию Милонову.

Авторы инициативы считают, что освобождение от выплаты транспортного налога облегчило бы жизнь владельцам многолитражных машин.