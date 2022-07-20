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59-летнего Александра Домогарова бросила молодая избранница

Александр Домогаров и Татьяна Степанова расстались после десяти лет отношений

59-летнего Александра Домогарова бросила молодая избранница
Фото: polit.ru

Полтора года назад Александр Домогаров признался, что последние 10 лет живет с танцовщицей Татьяной Степановой. Недавно актёру исполнилось 59 лет. Стало известно, что эту дату артист встретил в статусе одинокого мужчины, сообщает «Экспресс газета».

Знакомая пары Елена Петрова рассказала, что Домогаров и Степанова расстались после десяти лет совместной жизни. 36-летняя танцовщица бросила актёра и уже состоит в отношениях с другим мужчиной.

По словам Петровой, причиной расставания стало то, что Александр оказался не готов к семье и официальному браку. Всё свободное время артист тратит на отдых с новыми пассиями. Также Домогаров поддерживает близкие отношения со своей второй супругой Ириной и помогает ей с лечением от онкологии.

При этом он укоряет Татьяну за то, что она не развивается и не читает книг. Избранница актёра сама занималась домом, а также всю себя отдавала ученикам, которым преподаёт танцы.

Знакомая также отметила, что Александр Юрьевич не хочет жениться, потому что ему и так хорошо. А Татьяна мечтала о крепкой семье и детях. Ради возлюбленного Степанова даже изменила свой график работы, чтобы поддерживать Домогарова в поездках. В итоге Татьяна решила поставить точку в отношениях. По словам Петровой, теперь у неё уже своя семья.

Бывшая жена Домогарова Ирина Гуненкова прожила с ним в браке 12 лет и родила ему сына Сашу. По словам окружения актёра, этот союз сопровождали его измены и длительные отлучки. Однако даже после расставания с Александром Ирина ухаживала за умирающей мамой артиста, вела его дом, закупала продукты и выгуливала его собак.

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#шоу-бизнес

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