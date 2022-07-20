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сегодня, 12:51 0

В Благовещенске закрыли для проезда участок улицы Чайковского

Там меняют теплотрассу

В Благовещенске закрыли для проезда участок улицы Чайковского
Фото: Пресс-служба ООО «АКС»

На участке улицы Чайковского в районе пересечения с улицей Высокая начался капитальный ремонт теплотрассы. Здесь планируется заменить изношенный участок магистрали. Ремонт будет идти до конца недели, включая выходные. Из-за производимых работ проезд транспорта невозможен на участке улицы Чайковского между Высокой и Конной. Перекрёсток Чайковского – Высокая закрыт, по Конной возможен проезд.

Пресс-служба ООО «АКС» сообщает, что за шесть месяцев текущего года в Благовещенске заменили более 1 900 метров теплотрасс, что снижает риски незапланированных отключений для потребителей.

— В летнюю ремонтную кампанию мы проводим работы для повышения надежности и качества теплоснабжения в городе. С этой целью ведётся перекладка участка. В рамках взаимодействия с подрядной организацией были совмещены работы по капитальному ремонту участка тепломагистрали с работами по технологическому присоединению сетей к новому строящемуся дому. Это, в свою очередь, позволило сократить сроки реализации и минимизировать неудобства для жителей города при движении по данным улицам, – рассказал исполняющий обязанности директора по теплоснабжению ООО «АКС» Валерий Задорожный.

Фото: пресс-служба ООО «АКС»

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#ЖКХ #строительство #технологии #транспорт

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