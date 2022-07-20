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сегодня, 13:13 3

На калининской развязке в Благовещенске устанавливают новые опоры освещения

Транспортное кольцо сделают светлее

На калининской развязке в Благовещенске устанавливают новые опоры освещения
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске на калининском кольце начали устанавливать новые опоры освещения. Взамен старых 23 опор подрядчик установит 33 новых, сообщает пресс-служба городской администрации.

Освещать развязку будут 38 энергосберегающих светильников мощностью 80 киловатт. Лампы будут гореть белым светом.

Всего в этом году в Благовещенске планируют заменить 400 опор, поменять 4 400 светильников на новые светодиодные.

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#дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    5 часов назад

    Интересно, а если пройтись с люксомером до и после. Что же мы увидим?

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    5 часов назад

    2 киловатта на одну опору. Вы серьезно? И при этом это светодиодные фонари. Вы кого надуть пытаетесь, храбры молодцы! Где прокуратура, вообще?

  • Monarch

    Monarch
    5 часов назад

    Ненавижу "ЕР", вы в парк дружбы с люксомером в период с 21-00 до 23-00 зайдите зайдите

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