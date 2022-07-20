На калининской развязке в Благовещенске устанавливают новые опоры освещения

В Благовещенске на калининском кольце начали устанавливать новые опоры освещения. Взамен старых 23 опор подрядчик установит 33 новых, сообщает пресс-служба городской администрации.

Освещать развязку будут 38 энергосберегающих светильников мощностью 80 киловатт. Лампы будут гореть белым светом.

Всего в этом году в Благовещенске планируют заменить 400 опор, поменять 4 400 светильников на новые светодиодные.