Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:29 0

Амурского фермера наказали за использование химикатов близ села

Инцидент зафиксирован в Ивановском районе

Амурского фермера наказали за использование химикатов близ села
Фото: Амур.инфо

В Амурской области фермера наказали штрафом за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами вблизи населенного пункта.

Фермер использовал пестициды для обработки своих соевых полей на трёх принадлежащих ему участках.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Амурской области, фермер через СМИ предупредил о том, что намерен использовать гербициды. Но забыл, что использовать агрохимикаты близ населённых пунктов, на расстоянии менее 300 метров от жилых домов и приусадебных участков, вообще в принципе нельзя.

Факт использования агрохимикатов подтвердили в лаборатории – для этого с участков фермера брали образцы почвы.

Между тем крупное сельхозпредприятие, которое использовало агрохимикаты близ села Грибское в Благовещенском районе, пока не наказано. Местные фермеры пожаловались на гибель урожая после опыления с дельтаплана расположенных рядом с селом полей. Опасаются они и за жизнь гнездящихся здесь краснокнижных птиц.

Просмотров всего: 500

#происшествия #сельское хозяйство

распечатать


Общество

В Приморском крае рыбаки встретили акулу

Происшествия 1

На амурского предпринимателя пожаловалась корейская компания

Происшествия 4

В Благовещенске ночью произошло серьёзное ДТП
Происшествия 5

В Белогорске подростки устроили в фонтане «пенную вечеринку»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь