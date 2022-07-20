Амурского фермера наказали за использование химикатов близ села

В Амурской области фермера наказали штрафом за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами вблизи населенного пункта.

Фермер использовал пестициды для обработки своих соевых полей на трёх принадлежащих ему участках.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Амурской области, фермер через СМИ предупредил о том, что намерен использовать гербициды. Но забыл, что использовать агрохимикаты близ населённых пунктов, на расстоянии менее 300 метров от жилых домов и приусадебных участков, вообще в принципе нельзя.

Факт использования агрохимикатов подтвердили в лаборатории – для этого с участков фермера брали образцы почвы.

Между тем крупное сельхозпредприятие, которое использовало агрохимикаты близ села Грибское в Благовещенском районе, пока не наказано. Местные фермеры пожаловались на гибель урожая после опыления с дельтаплана расположенных рядом с селом полей. Опасаются они и за жизнь гнездящихся здесь краснокнижных птиц.