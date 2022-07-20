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сегодня, 12:08 0

В Благовещенске построят первую газовую котельную

На обновление коммунальной инфраструктуры областному центру выделят десять миллиардов рублей

В Благовещенске построят первую газовую котельную
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

В Благовещенске планируют обновить коммунальную инфраструктуру: произвести реконструкцию центрального коллектора, а также очистных сооружений, построить первую газовую котельную и инженерную инфраструктуру для аэропорта. Сейчас также обсуждается вопрос возведения второй очереди водозабора «Северный», сообщает в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

«Совместно с правительством региона проведена большая работа. Есть положительное решение практически по всем объектам – очистным, коллектору, сетям. Котельную возведем «под ключ», ее уже проектируют. Идет подготовительный этап строительства», – отметил Олег Имамеев.

Работы проведут в рамках федеральных программ. Общий объем средств для Благовещенска свыше десяти миллиардов рублей. Как объяснил Олег Имамеев, это средства, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам. Теперь они не направляются в федеральный бюджет, а становятся целевыми для подобных проектов в регионах.

«Понимаю, как городу важно наличие полноценной работоспособной коммунальной инфраструктуры. Неоднократно говорил о высокой степени износа центрального коллектора. Да вы и сами видите постоянные порывы и ремонты. Развивающемуся городу нужны и новые мощности по очистке воды с учетом всех современных требований, в том числе санитарных. А газовая котельная позволит обеспечить теплом перспективный «Северный» микрорайон с активной застройкой. Она будет обслуживать жилые дома, социальные объекты, в том числе детский сад и школу, которые здесь планируем возвести», – заключил Олег Имамеев.

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#ЖКХ #строительство

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