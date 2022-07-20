В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

В городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая введён четвертый уровень чрезвычайных мер по борьбе с чумой в связи с выявленным случаем заражения.

Агентство «Синьхуа» сообщает, что заболевший гражданин недавно вернулся домой из автономного района Внутренняя Монголия. Меры предосторожности китайских властей объясняются тем, что чума имеет высокую летальность. Очагами инфекции являются грызуны, а переносчиками – блохи.

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Илья Ринейский