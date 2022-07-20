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сегодня, 11:23 0

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

Заболевший привёз инфекцию из района Внутренняя Монголия

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
Фото: Амур.инфо

В городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая введён четвертый уровень чрезвычайных мер по борьбе с чумой в связи с выявленным случаем заражения.

Агентство «Синьхуа» сообщает, что заболевший гражданин недавно вернулся домой из автономного района Внутренняя Монголия.

Меры предосторожности китайских властей объясняются тем, что чума имеет высокую летальность. Очагами инфекции являются грызуны, а переносчиками – блохи.

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#здоровье #Китай #медицина #экология

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