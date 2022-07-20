Регина Тодоренко рассказала, что рожала в присутствии мужа и трёхлетнего сына

Регина рассказала поклонникам, что во время родов её сопровождала доула. Телеведущая сообщила, что рожала в воде, при этом присутствовал её муж Влад Топалов и трёхлетний сын Миша. По словам Тодоренко, она мечтала встретить малыша всей семьёй. Чтобы у старшего сына не было психологической травмы, она заранее подготовила мальчика к процессу.

Регина предупредила Мишу, что «будет играть в разных животных, поэтому иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а также надуваться и сдуваться как огромный шар».

Телеведущая отметила, что на схватках использовала дыхание, которое изучила на курсе по гипнородам. По словам Регины, в эти моменты её сын заливался смехом, поскольку ему нравилась мамина игра в воздушный шарик.

Тодоренко призналась, что перед родами успела перекусить и даже позаниматься на беговой дорожке, чтобы приблизить радостное событие.

Телеведущая долгое время скрывала свою беременность. О своём положении она сообщила в конце марта на шоу «Маска». На последних сроках Регине пришлось дважды опровергать слухи о рождении дочери. Тогда Тодоренко записала видеообращение, в котором предстала с округлившимся животом.