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сегодня, 10:23 3

Регина Тодоренко рассказала, что рожала в присутствии мужа и трёхлетнего сына

Тодоренко сообщила поклонникам, как прошли её роды

Регина Тодоренко рассказала, что рожала в присутствии мужа и трёхлетнего сына
Фото: gornnisa.ru

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов снова стали родителями. Телеведущая родила сына, которого назвали Мирославом. Звезда рассказала в личном блоге, как прошли её роды, сообщает «Вокруг ТВ».

Регина рассказала поклонникам, что во время родов её сопровождала доула. Телеведущая сообщила, что рожала в воде, при этом присутствовал её муж Влад Топалов и трёхлетний сын Миша. По словам Тодоренко, она мечтала встретить малыша всей семьёй. Чтобы у старшего сына не было психологической травмы, она заранее подготовила мальчика к процессу.

Регина предупредила Мишу, что «будет играть в разных животных, поэтому иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а также надуваться и сдуваться как огромный шар».

Телеведущая отметила, что на схватках использовала дыхание, которое изучила на курсе по гипнородам. По словам Регины, в эти моменты её сын заливался смехом, поскольку ему нравилась мамина игра в воздушный шарик.

Тодоренко призналась, что перед родами успела перекусить и даже позаниматься на беговой дорожке, чтобы приблизить радостное событие.

Телеведущая долгое время скрывала свою беременность. О своём положении она сообщила в конце марта на шоу «Маска». На последних сроках Регине пришлось дважды опровергать слухи о рождении дочери. Тогда Тодоренко записала видеообращение, в котором предстала с округлившимся животом.

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#дети #соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    8 часов назад

    То как зверь она завоет, то заплачет как дитя....

  • paravis

    paravis
    8 часов назад

    Понторезка.

  • комиссар

    комиссар
    7 часов назад

    Может хватит уже писать про незнамо кого.Лучше пишите о нормальных людях.

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