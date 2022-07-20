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сегодня, 11:02 0

В Белогорье открывается ярмарка для обмена вещами

Она пройдёт в Доме культуры

В Белогорье открывается ярмарка для обмена вещами
Фото: Пресс-служба Городского дома культуры Благовещенска

Сегодня в 12:00 в селе Белогорье откроют социальную ярмарку свободного обмена вещами «Фримаркет», сообщает пресс-служба Городского дома культуры.

Организаторы акции принимают одежду для взрослых и детей, обувь, посуду, игрушки. Также здесь принимают школьную форму.

«Дети выросли, можно передать их форму следующему поколению. Поможем друг другу. Предыдущие акции показали, что наш «Фримаркет» пользуется большим спросом и у дарителей, и у одариваемых», – рассказывают организаторы ярмарки.

Адрес Дома культуры в Белогорье: улица Релочная, 22.

В дальнейшем вещи там будут принимать ежедневно с 10.00 до 18.00.

Организаторы сообщают, что одежда должна быть чистой и в хорошем состоянии.

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#Благрайон #помощь

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