В Белогорье открывается ярмарка для обмена вещами
Она пройдёт в Доме культуры
Сегодня в 12:00 в селе Белогорье откроют социальную ярмарку свободного обмена вещами «Фримаркет», сообщает пресс-служба Городского дома культуры.
Организаторы акции принимают одежду для взрослых и детей, обувь, посуду, игрушки. Также здесь принимают школьную форму.
«Дети выросли, можно передать их форму следующему поколению. Поможем друг другу. Предыдущие акции показали, что наш «Фримаркет» пользуется большим спросом и у дарителей, и у одариваемых», – рассказывают организаторы ярмарки.
Адрес Дома культуры в Белогорье: улица Релочная, 22.
В дальнейшем вещи там будут принимать ежедневно с 10.00 до 18.00.
Организаторы сообщают, что одежда должна быть чистой и в хорошем состоянии.
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